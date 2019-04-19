怒轟國民黨整天批鬥老百姓！ 館長：只是共產黨小弟弟

2019-04-19 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員羅智強近日因統獨議題與成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢槓上，羅智強先向館長下戰帖，邀請來辯論，如果不敢就把「飆捍」二字拆下。館長昨深夜在臉書回擊國民黨和羅智強，稱議員不好好處理市政，卻支持不民主的統一遊行，只會批鬥嗆聲老百姓，「不好意思這次2020我絕對反你」。

館長在臉書上貼文砲轟羅智強和國民黨，指議員領人民辛苦工作的納稅錢，卻整天只會對付提出問題的國民，支持不民主的統一遊行，政黨不用心為民服務，只會批鬥老百姓嗆聲老百姓，選舉的時候說人民是頭家，選後不合意就對付你，這就是滿嘴民主的國民黨，只是共產黨的小弟弟，愧對國民黨的先烈將士。

館長還說，當年立委段宜康嗆聲「靠北啥小」，被國民黨說不夠謙卑、不尊重民主，國民黨不只會罵民眾，還會要求辯論拆你招牌叫你改名，還有那個臉去罵段宜康？「看看我的下場就會知道，就算你為國民黨做事只要不合意者，就如同我這般下場，不好意思這次2020我絕對反你」。

事件起因為台中市政府核准統促會的「和平統一大遊行」，當時館長在直播中痛罵台中市長盧秀燕「妳腦袋有問題是不是」，被羅智強說成「憲法白癡」，館長回嗆說如果被中國統一「還有憲法這種東西嗎？」雙方戰火持續延燒，羅智強直接向館長下辯論戰帖，稱館長如果不敢參加，就將「飆捍」二個字拆下。

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