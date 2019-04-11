「台灣人不當你的奴隸啦」！館長怒譙國台辦：X你娘X掰

2019-04-11 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德日前與「館長」陳之漢同框直播，談及統獨議題，不料隔日卻遭中國國台辦威脅說，再繼續發表相關言論，「後果自負」。對此，館長在直播時直接大罵：「國台辦X你娘X掰」、「我們台灣人不當你的奴隸啦」！讓收看直播網友大呼「罵得好」！

賴清德和館長直播時談到台灣已是主權獨立國家，不需要宣布獨立；這番話立刻引起國台辦不滿，警告「玩台獨之火，十分危險」，更嗆聲說，如果繼續發表相關言論，「後果自負」。

對此，個性直率的館長在直播時直接回嗆，「後果自負是怎樣，會早洩是不是，還是怎樣？」接著更霸氣地以一串髒話問候國台辦祖宗十八代。館長說，講台灣主權，台灣是一個國家，國台辦就要說再講話去讓你後悔，日後後果自負，「自負三小，你娘XX咧，台灣人在做事，干你中國人屁事」！

館長也嗆聲中國，管好自己的食安、爆炸、殺狗問題，「新疆、蒙古，你繼續去給他奴役，我們台灣人不當你的奴隸啦！X你娘！」館長痛斥國台辦「整天在那邊恐嚇來，恐嚇去的，我都沒管你們的事了，你管我們家的事，每天在那邊武力統一，這麼厲害去打美國啦，敢不敢？先把中美貿易戰搞定啦」！

對此，網友也紛紛留言說，「館長讚」、「館長幹的好」、「你說挺誰我就挺誰。我不當奴隸！」、「共產黨不滅絕世界不會安寧﻿」、「罵得痛快」；甚至有中國網友留言，「台灣比我們直得尊重，我們能這麼說話嗎？煞筆（傻B）國台辦還有臉統人家台灣」！

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