不表態就不支持！館長怒槓國民黨：台灣是主權獨立國家

2019-04-12 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢日前在直播中談及兩岸議題，強調「我沒有染綠，但我不想被統一」。館長除了指出「台灣已是主權獨立的國家」，還提到「如果國民黨不表態，我這次一定不支持他們」。館長說「不然我很怕你當總統了，可能就是全台灣最後一次總統大選」！

「館長」陳之漢日前與前行政院長賴清德同框直播談及統獨議題，引起外界關注，更惹來中國國台辦威脅表示，再繼續發表相關言論，「後果自負」；對此，館長不僅霸氣痛譙國台辦「5字經」，更明確表示台灣是主權獨立的國家，不願意被中國統一。

館長表示，要告訴台灣那些想被統一的人，他朋友傳回來的風聲指出「國內經濟一片蕭條」，中國企業都快倒了，政府不准他們倒，要他們繼續支付薪資，要大家自己去看中國「經濟現在有多差」！接著館長話鋒一轉，數次提到「台灣是個主權獨立的國家」，他表示，國民黨如果不表態，我這次一定不會支持他們，「為什麼？因為這是國家性命攸關的事情！」

館長表示，「你講我們是中華民國嘛，我們主權獨立嘛，國民黨可以這樣講嘛；我們是一個主權獨立的國家，我們是一個國家，你講，我就支持你國民黨，不然我很怕，你當總統了，可能就是全台灣最後一次總統大選，以後就不用選了嘛」！

館長表示，若以後「被統了」，以後就舉派特首，也沒有言論自由，Google、YouTube都不能用，翻牆還會被「公安」抓，館長最後怒嗆「再去支持阿，這些被統的是他媽X你娘咧腦袋有洞是不是啊」，館長也強調「我沒有染綠，但我不想被統一，可不可以」？

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