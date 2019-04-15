挺盧秀燕罵館長「憲法白癡」 羅智強臉書發文道歉

2019-04-15 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢最近痛罵台中市長盧秀燕「妳腦袋有問題是不是」，被國民黨羅智強說成「憲法白癡」，館長回罵，若被中國統一「還有憲法這種東西嗎」？羅智強15日改口向館長道歉，但再度針對此議題與館長開槓。

陳之漢14日在直播中談到被羅智強罵「憲法白癡」，他認為羅智強當過台灣官員，嘴巴上說著「中華民國的憲法」，甚至批評別人是法盲，但倘若台灣被中國統一，「還有憲法這種東西嗎」？他說，中國現在武嚇台灣，甚至在台舉辦統促遊行，「你卻跑來說不懂憲法。」

羅智強今在臉書回應，館長是人民，人民就是頭家，他身為公僕，願意為說出「憲法白痴」的過重措辭道歉，羅志強坦承當時比較「火大」，但也館長必須為了罵公僕盧秀燕「腦袋有問題」表示歉意，羅智強認為，若在台灣沒有言論自由，是否被統一或是否台獨的問題也沒有意義。

羅智強說要跟館長分享一句話：「我不認同你的說法，但是我誓死捍衛你說話的權利。」羅智強說，他不認同一國兩制，不認同台灣獨立，不認同武力統一，「但我不否認我認同統一」。羅智強強調：「我認同的是兩岸在未來、民主的、和平的、良制的統一。請注意，這樣的統一，必須經過台灣人民的同意。」

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