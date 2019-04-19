王建煊肯定郭董卻飆「王X蛋」 蕭美琴：號稱「聖人」卻...

2019-04-19 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘表態參選2020總統，前監察院長王建煊昨天出席活動時，大讚郭台銘「有Guts」，認為郭台銘飆罵民進黨立委蕭美琴「有魄力」，更爆粗口說「講得不好聽，王X蛋，老子跟你拚了，就是這樣，怎麼樣？」對此，蕭美琴回應，她不希望社會陷入對立，但不接受一再罵人當有趣的態度，尤其來自資深政治前輩又號稱「聖人」的人，這樣講對社會有什麼幫助嗎？

蕭美琴昨天在臉書引用《自由時報》新聞，發文表示，自己的低調，是因為體認台灣近年有太多政治對立與仇恨，造成國家撕裂，她不希望因自己的發言而陷入更深的社會對立漩渦中。她也強調，「但不接受一而再的罵人當有趣的態度，尤其來自資深政治前輩又號稱聖人的人，這樣講對社會是有什麼幫助嗎？這是台灣該有的政治風範？」

鴻海董事長郭台銘日前參加印太安全對話，由於時間限制，郭最後舉手提問蕭美琴，蕭美琴回應後，郭想追問，但主持人陳唐山表示會議時間已到，希望他會後繼續與議員交流。郭台銘便勃然大怒，直批主持人不讓他追問是「沒禮貌」，大罵「這不是對話！」蕭美琴上前與郭台銘溝通，但郭對蕭美琴說，「回答是我要看到你，你根本就沒有看我，媒體照出來看看！我有最起碼的自尊，我問的問題是全台灣問題，看都不看我一眼，對不起你沒有這麼偉大，如果這是一言堂我幹嘛參加！妳不敢看中華民國嗎？」

王建煊昨天出席「台灣的定海神針國際論壇」致詞表示，郭台銘嗆蕭美琴，有Guts、有魄力，「講的不好聽，王X蛋，老子跟你拚了，就是這樣，怎麼樣？」王建煊也提到，3年前就鼓勵郭台銘要出來選總統，他認為郭能治理這麼大的企業，治理台灣難道會治理不起來嗎？

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