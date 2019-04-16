郭台銘槓蕭美琴態度差 蕭臉書說分明...

2019-04-16 14:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕遠景基金會與美國哈德遜研究所今天共同舉辦「印太安全對話」研討會，談論如何深化台美關係，鴻海董事長郭台銘會中槓上立委蕭美琴，嗆蕭回答他問題時沒有看著他；蕭美琴剛剛在臉書上澄清說：「我以為參加研討會是要跟全場聽眾對話，因此眼光掃射全場，沒有集中在他身上。但如果郭董覺得我眼光沒有鎖定他而不尊重，我也很抱歉。」

蕭美琴臉書寫道：「一方面會議室舞台燈光很亮會反光，讓我看台下郭董的方向幾乎看不到；我以為參加研討會是要跟全場聽眾對話，因此眼光掃射全場，沒有集中在他身上。但如果郭董覺得我眼光沒有鎖定他而不尊重，我也很抱歉，因我本意也不是故意要冒犯他，參加研討會相互討論，雖然意見不同我也是尊重他表達意見的。」

蕭美琴另外提到說：「台下郭董問了我一個問題，說台灣經濟發展的關鍵鑰匙在中國還是美國？我回答說我們不是要二擇一，歡迎跟中國的經濟往來，但如果經濟往來有政治前提就會成為問題，需要以跟南向國家、美國等國深化經貿關係來平衡，讓我們的經濟與創新自由跟世界接軌等等。語後郭董發飆，說我回答問題沒有看著他，對他不尊重，而我主動去跟他致意他也不接受，在媒體簇擁下拂袖而去。」

美國華府智庫CSIS資深副總裁朗德（Daniel Runde）在第二場次會議發言時，主動提及郭董嗆人的事件，並表示他很遺憾看到蕭美琴受到這樣「沒來由的對待」，為蕭美琴抱不平。

郭台銘從開幕典禮到專題演講都認真聆聽，會議進行到議員對話場次最後的提問環節時，由於時間限制，郭台銘最後舉手提問蕭美琴，蕭美琴回應後，郭原先想追問，但主持人陳唐山表示會議時間已到，希望他會後繼續與議員交流。郭台銘便勃然大怒，直批主持人不讓他追問是「沒禮貌」，起身大罵「這不是對話！」

場面陷入尷尬混亂後，會議進入中場休息，郭台銘持續痛罵，蕭美琴下台後走向郭台銘溝通，但也遭到劈頭蓋臉的罵聲。郭台銘對蕭美琴說，「回答是我要看到你，你根本就沒有看我，媒體照出來看看！我有最起碼的自尊，我問的問題是全台灣問題，看都不看我一眼，對不起你沒有這麼偉大，如果這是一言堂我幹嘛參加！妳不敢看中華民國嗎？」

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