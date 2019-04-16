不滿追問被阻止 郭台銘在印太對話上發飆

2019-04-16 12:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕鴻海董事長郭台銘關切台灣國際局勢，今天特別出席「印太安全對話」，但因在問答環節時追問遭阻止，當場震怒。郭台銘在第一排座位直批主持人陳唐山不讓他追問是「沒禮貌」，大罵「這不是對話！」後也痛罵與談的民進黨立委蕭美琴說，「我要告訴白宮這就是民進黨」；蕭美琴則回答說今天是全場對話、不是個人對話。

CSIS資深副總裁朗德（Daniel Runde）在第二場次會議發言時，主動提及剛剛的事件，並表示他很遺憾看到蕭美琴受到這樣「沒來由的對待」。

遠景基金會與美國哈德遜研究所今天共同舉辦「印太安全對話」研討會，談論如何深化台美關係，總統蔡英文、外交部長吳釗燮、美國眾議院前議長保羅‧萊恩均出席，台美國會議員也在現場對談。

在議員對話場次，台灣方面由時力立委林昶佐、民進黨立委蕭美琴與國民黨立委江啟臣出席，美方則是眾議員強森、貝肯與卡巴赫。郭台銘則繼昨天出席一整天的AIT活動後，今天再次現身在「印太安全對話」，關注台灣國際情勢，會前也透露這兩天會決定是否角逐大位。

當面痛批蕭美琴回答問題「沒看我」

郭台銘從開幕典禮到專題演講都認真聆聽，會議進行到議員對話場次最後的提問環節時，由於時間限制，郭台銘最後舉手提問蕭美琴，蕭美琴回應後，郭原先想追問，但主持人陳唐山表示會議時間已到，希望他會後繼續與議員交流。郭台銘便勃然大怒，直批主持人不讓他追問是「沒禮貌」，起身大罵「這不是對話！」

場面陷入尷尬混亂後，會議進入中場休息，郭台銘持續痛罵，蕭美琴下台後走向郭台銘溝通，但也遭到劈頭蓋臉的罵聲。郭台銘對蕭美琴說，「回答是我要看到你，你根本就沒有看我，媒體照出來看看！我有最起碼的自尊，我問的問題是全台灣問題，看都不看我一眼，對不起你沒有這麼偉大，如果這是一言堂我幹嘛參加！妳不敢看中華民國嗎？」

郭台銘並說，他要告訴白宮，「這就是民進黨」；蕭美琴則回答說今天是全場對話、不是個人對話。郭台銘在拋下「不參加這個會議了！」之後離場。

蕭美琴稍早透過臉書說明，郭董問她台灣經濟發展的關鍵鑰匙在中國還是美國？她則回答說不是要二擇一，歡迎和中國的經濟往來，但如果經濟往來有政治前提就會成為問題，需要和南向國家與美國等國深化經貿關係來平衡。

蕭美琴說，郭董認為她回答問題沒有看著他、對他不尊重，也不接受她主動致意就拂袖而去。蕭解釋，一方面舞台燈光很亮會反光，她幾乎看不到台下郭董的方向，二方面這是全場對話，因此眼光掃射全場，沒有集中在郭身上。如果郭董覺得她眼光沒有鎖定他而不尊重，她很抱歉、因本意也不是要冒犯他，也尊重郭表達不同意見。

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