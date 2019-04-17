他戴國旗帽怎沒被舉報台獨？網友：郭台銘是他們衣食父母

2019-04-17 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘今天早上宣布投入總總初選，此舉一出立刻在政治圈丟下震撼彈，掀起網路上瘋狂討論，不過，有網友在批踢踢八卦板問到，「郭台銘賺中國錢，還高調戴中華民國國旗帽子」，怎麼沒有被中國舉報台獨？

郭台銘今（17）日早上在板橋慈惠宮拜媽祖時，大方戴上國旗造型帽，自稱受媽祖指示，託夢要他出來選總統。

批踢踢（PTT）八卦板網友們聽聞此事後，也在網路論壇上大肆討論，其中有網友指出，郭台銘「賺中國錢，還高調戴著中華民國國旗帽子」，依照中國網友的習性，不是早該大聲抵制了嗎？難道郭台銘受到差別待遇？

問題拋出以後，底下討論網友紛紛表示「就是自助餐阿，KMT只會國內自慰中華民國」、「支持郭台銘就是支持台獨」、「沒有郭董，中國上百萬人失業」、「因為他是數十萬中國人的衣食父母」。

中國官媒《環球時報》今天也非常關注郭台銘消息，不過卻在微博上所有郭台銘戴著「國旗帽」的新聞影片，都打上了突兀的馬賽克。

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