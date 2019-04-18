盛讚郭台銘嗆蕭美琴 王建煊飆粗話「王Ｘ蛋」

2019-04-18 16:53

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對鴻海董事長郭台銘表態參選，前監察院長王建煊今出席「台灣的定海神針國際論壇」致詞時，盛讚郭台銘「有Guts」；王建煊還說，郭台銘飆罵民進黨立委蕭美琴一事，是「有魄力」，「講得不好聽，王X蛋，老子跟你拼了，就是這樣，怎麼樣？」此外，王建煊也說，自己三年前就鼓勵郭台銘要出來選總統，他認為郭能治理這麼大的企業，治理台灣難道會治理不起來嗎？

「台灣的定海神針國際論壇」今邀請前監察院長王建煊、民進黨前主席許信良、外交部前部長程建人等人，針對台灣面臨的國際局勢與當前兩岸關係進行討論。

王建煊首先在「我們需要怎樣的總統」一場次中，開玩笑的表示，台灣需要的總統「就是像『王建煊』那樣的總統就好了」；王建煊說，他曾是台灣最信賴的總統中第一名、第二名才是馬英九，既然第二名可以做總統，第一名當然也可以。

王建煊並提到，總統應該時刻心中有大愛，時時以台灣、以及台灣人民為念，而不是自己政黨的利益，他並說，總統要時刻想到公平正義、替人民伸張公平正義。王建煊話鋒一轉表示，為什麼台灣現在被判死刑的人都不槍斃，還說這樣是友人權，「難道那些被他們殺死的人沒有人權嗎？」王當場嗆聲，「老子若要選總統，一個月通通解決」。

王建煊也提到前總統陳水扁，質疑「陳水扁為什麼不去坐牢？」就是這幾件小事，讓民眾感覺台灣是沒有公平正義的地方。

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