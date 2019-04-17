媽祖託夢郭董選總統？洪慈庸酸：希望媽祖有提醒注意勞權

2019-04-17 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕傳出有意角逐2020總統大選的鴻海集團董事長郭台銘，今天表示，媽祖幾天前和他託夢，請他要替台灣人民做事、幫助年輕人，要他一定要「出來」。對此，時代力量立委洪慈庸酸：「希望也有提醒要多注重勞動權益」。

郭台銘今天上午到「發跡廟」新北市板橋區慈惠宮參拜，表示2020的選舉很重要，媽祖幾天前向他託夢，告訴他應該替老百姓多做好事，給年輕人希望，維持兩岸和平，對台灣社會做更多事情，只要和平繁榮，經濟自然會好；郭台銘也說，媽祖把他當作乾兒子照顧，祂說，「你就要為台灣人民做更多的事情」，因此一定會遵守媽祖的指示。

對此，洪慈庸今日在臉書分享一篇《紐約時報》的報導「富士康再曝醜聞：僱傭低薪派遣工，違反勞動法」，她也發表看法，酸酸地表示「媽祖託夢郭董選總統，希望也有提醒要多注重勞動權益。」

該貼文下方，網友紛紛留言表示「媽祖有叫你不要再經營血汗工廠了嗎？！」、「想選就選，不要消費媽祖」、「媽祖託夢跟我說：商人無祖國」、「我夢到媽祖說小英救台灣」、「媽祖託夢告訴我說不能選郭台銘」。

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