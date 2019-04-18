民進黨立委初選最激烈 南市第一選區初選民調4/29、30

2019-04-18 14:26

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨台南市立委第一選區黨內初選，有現任立委葉宜津、前台南市副市長顏純左、前南市議員賴惠員、前農委會副主委李退之角逐立委提名，被稱是民進黨最激烈的立委初選選區，初選民調將在4月29、30日擇一日晚上6:15-10點進行。

行政院長蘇貞昌的女兒立委蘇巧慧，今天陪同葉宜津在新營車隊掃街。葉宜津公開表態力挺賴清德，葉宜津說，這是台南人的心聲和願望，她必須和台南人站在一起，只好跟蔡英文總統說抱歉，但她堅持蔡賴陣營絕不能網內互打。葉宜津在立委初選時就提出「英德合作」，但當時未表態挺誰。

蘇巧慧說，葉宜津和台南人站在一起力挺賴清德，是合理自然的事情。但從全台灣來看，在北部最大的聲音還是希望民進黨要守住總統這個位置，替台灣顧主權、拚經濟。這幾年民進黨不是沒有成績，而是成績會慢慢顯現出來，所以不管是賴清德還是蔡英文，大家都希望能夠團結，依照初選機制，選出最好的人選，帶著台灣繼續走下去，就是大家最大的願望。

而賴惠員、顏純左爭取基層支持，最近紛義賣芭樂、鳳梨、送魚丸湯，也都說自己民調暫居領先，李退之對農委會禁用農藥巴拉刈延後一年，今指應快找替代藥品，3人表態挺農民爭取支持。

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