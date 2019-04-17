民進黨立委協調截止 11選區下週起民調

2019-04-17 15:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨區域立委初選協調今中午截止，第二波協調結果，新北市議員邱婷蔚、新北市議員何博文、前新北市議員林秀惠、前桃園市議員范綱祥、前鹿港鎮長黃振彥經協調退選，退選後新北市第六選區、新北市第八選區、桃園市第四選區及彰化縣第一選區形成同額競選，中常會今亦同意停辦民意調查作業。區域立委提名初選需執行民調之選區，由15個選區變更為11個選區。

其中，邱婷蔚退選後，新北市第三選區現任立委余天仍有新北市議員李余典挑戰。何博文退選新北市第六選區，支持現任立委張宏陸；黃振彥退選支持縣議員陳秀寶參選彰化縣立委第一選區立委。此外，新北市第八選區、桃園市第四選區經協調民調，由現任新北立委江永昌、桃園立委鄭寶清出線競選連任。

周江杰表示，民意調查作業將自下週一（4月22日）開始執行，預計於4月30日執行完畢。經會後抽籤，4月22日至26日執行高雄市第8選區、新北市第2選區、雲林縣第1選區、宜蘭縣、嘉義市、台中市第1選區、新北市第3選區。4月29日當週執行台南市第1選區、屏東縣第2選區、桃園市第2選區、台南市第4選區。

民進黨發言人周江杰轉述，民進黨主席卓榮泰會中裁示，感謝協調小組這段時間的辛苦，更感謝這幾位同志經過協調之後，以大局為重，能夠全力支持同選區的提名候選人，黨也特別表示感謝。

卓榮泰表示，同時也希望經過協調之後被提名的同志，要身負更大的責任。他也要求中央黨部民調中心用最科學、最專業、最準確的方式，讓所有選務流程都能夠依照民調結果完成提名程序，展現中央黨部民調的中立專業度。

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