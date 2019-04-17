民進黨桃園市立委第四選區初選 鄭寶清勝范綱祥

2019-04-17 12:18

［記者謝武雄／桃園報導］民進黨桃園市第四選區立委初選，為立委鄭寶清、前議員范綱祥相爭局面，鄭、范兩人協議於15、16兩日進行民調，民調結果今天出爐，鄭寶清勝范綱祥，范綱祥獲悉結果後立刻向對方道賀，尊重民調結果；鄭寶清也強調，初選過程沒有謾罵、攻訐，這是民主真正的典範，讓桃園市民看見一場君子之爭，一個民進黨的進步價值。

鄭寶清、范綱祥系委託民進黨中央進行民調，原本只規劃15日進行電話民調，但電話未接、拒答比例偏高，使得預定時間內無法完成抽樣樣品數，這是十幾年來從來未有的情形，黨中央才於16日繼續進行電話抽樣，並於今天將民調結果提供給參選人。

鄭寶清表示，他與范綱祥的初選，見證民主典範，未來他和范綱祥將會團結合作，爭取市民最大的福利，為桃園城市進步努力、為台灣的前途打拼。

范綱祥說，得知結果後，立刻打了電話恭喜鄭寶清，請他日後有任何需要，不用客氣，隨時吩咐；此外，雖然未獲得提名，但民調差距不大，讓他感受到溫暖與希望，沒有完成大家的期待非常抱歉，也感激大家熱心的幫忙，讓他能夠用非常有限的資源完成這場初選。

另市長鄭文燦未邀請他到市府服務，最近一次通話是祝他生日快樂，而他也不想進入市府服務，只想從執舊業，穿上律師袍為民眾服務，繼續為民眾服務。

范綱祥也引用曼德拉的名言「我從沒輸過； 我只有：贏、或者是學到教訓」自勉，對於朋友抱怨他為什麼不選議員連任再去選立委，范綱祥強調這是他的從政風格，畢竟選議員的承諾是做4年，做一年就落跑選立委，有違誠信，難以自圓其說。」

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