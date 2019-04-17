民進黨嘉市立委初選激戰 4月22日至26日民調

2019-04-17 15:52

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕民進黨嘉義市立委黨內初選4搶1激戰，尋求連任的現任立委李俊俋遭到現任市議員王美惠、前任市議員黃盈智、前市議長林承勳女兒林柏妗挑戰，因協調不成，黨中央中執會今天公布進入民調決勝程序，將於4月22日至26日期間其中2至3天進行民調，決定由誰代表民進黨出馬參選。

這場黨內初選打得火熱，「黨內互打」情況不斷，4月9日民進黨中央黨部委託台南市長黃偉哲、中央黨部中常委陳茂松在嘉市黨部協調時，黃盈智因出國未到場，李俊俋、王美惠、林柏妗等3人皆到場，據悉，協調會現場火藥味十足，因都沒人選擇退讓，因而繼續走完初選程序。

民進黨嘉市黨部執行長林振誠說，4月17日是協調截止日，因協調不成，黨中央中執會公布嘉市立委初選進入民調決勝程序，待民調結果出爐後，最後提名人選將於5月22日中執會上確認。

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