郭台銘宣布角逐國民黨初選 王金平：郭幕僚已先電告

2019-04-17 17:48

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨下午在中央黨部頒發「國民黨中央委員會榮譽狀」，為鴻海董事長郭台銘「驗明正身」，郭也當場宣布角逐國民黨總統初選；已表態參選的前立法院長王金平隨即在臉書發文表示，兄弟登山、各自努力，非常歡迎郭一同參與初選，並透露，郭宣布前，其幕僚上午已電告，還說所有參選人中，「只欠王金平人情」。

王金平在臉書「台灣公道伯王金平」發文指出，聽聞郭台銘有意參選總統，也願意參與初選，個人非常歡迎，但也強烈表達參選決心和勝選信心，「我們是兄弟登山各自努力」，大家公平合理競爭初選，並祝福最後勝出者，一起打拚。

王金平表示，體制允許時間內，任何黨員都可以表達參選意願，希望黨中央初選制度趕快訂，照制度推出最強候選人。

王金平還說，事前不知道郭台銘要參選，但上午郭的幕僚有打電話告訴他，要初選、不要徵召，而且還說「這些人我都沒欠人情，只欠王金平人情」。

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