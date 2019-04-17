郭台銘要拚初選 國民黨中央認定黨員卻說不清黨權

2019-04-17 16:39

〔記者施曉光／台北報導〕配合鴻海董事長郭台銘表態有意爭取黨內初選提名，國民黨中央今天下午頒授郭台銘「中國國民黨中央委員會榮譽狀」，為郭台銘「驗明正身」的用意不言而喻，但郭台銘的黨權問題仍被外界質疑，國民黨發言人歐陽龍表示，經由該黨主席吳敦義親自頒發榮譽狀後，表示郭台銘「同志」的黨員資格無庸置疑，郭台銘登記參加初選是否受限入黨或回復黨籍滿4個月的條件限制，由於中常會迄今沒有通過總統提名初選辦法，初選日期也尚未確定，因此目前暫時沒有存在資格問題，但他卻又說，郭的黨權問題目前「無庸置疑」。

國民黨副主席郝龍斌則直接了當的表示，郭台銘的黨權「從來就沒有問題」，因為黨主席吳敦義在頒贈榮譽狀時已經說郭台銘是黨齡50年的黨員，他並強調，郭台銘當初無息借款4500萬給國民黨，「光是利息錢就已經夠他付幾輩子的黨權（費）。」

國民黨組發會主委李哲華被問到相同問題時則說，國民黨員只要依照規定繳納黨費、沒有受到停止黨權限制，就都符合基本的權利義務，至於參加初選的資格問題，依照提名辦法規定，黨部會在進行候選人領表登記時做資格審查，「這些都是未來才會發生的事，因此目前沒有評論。」

歐陽龍表示，國民黨至今還沒有登記、領表、初選以及提名期程，雖然過去曾經提過時程會在4月到7月底，但因應時局變化，以及參與同志的狀況，每個人都應該予以尊重，黨中央希望在未正式公告初選之前，這些問題沒有延伸出額外的狀況。

國民黨昨日針對郭台銘黨籍問題時曾說明指出，在該黨2千年辦理黨員重新登記時，郭台銘因為事業繁忙，其所屬黨部並未能即時通知郭台銘本人辦理重新登記，以致郭台銘認為至今仍具備黨員身分，因此黨內一般認為郭台銘的情況應該是「類失聯黨員」，「黨權有問題」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/