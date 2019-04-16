郭台銘加入戰局？王金平：大家就像兄弟 公平競爭就好

2019-04-16 16:26

〔記者陳昀／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今天說，這兩天就會宣布是否參選2020總統，若參加國民黨初選就走正常程序、不接受徵召。但國民黨中央對其黨員資格含糊其辭；已表態角逐黨內初選的前立法院長王金平受訪時說，黨中央可透過救濟辦法解套，而面對黨內對手可能越來越多，他說，大家像兄弟一樣，公平競爭就好，一切照初選制度來走，黨才能維持公平、讓大家信服。

王金平下午到電視台接受專訪前受訪，他說，郭台銘是國際上有影響力、成功的企業家，而且有氣魄、決斷力等很好的條件，國民黨有自己的初選制度，非常歡迎他參與制度推動，也帶給國民黨新的氣象，也歡迎更多人才加入競選。

王金平說，聽說郭台銘是失聯黨員，但黨中央可透過救濟辦法讓他重新成為有資格參選的黨員就可以了。

面對目前可能角逐黨內總統初選的韓國瑜、朱立倫、郭台銘，誰才是最主要對手？王金平大笑兩聲說，大家就像兄弟一樣，公平競爭就好，沒有誰好打、誰不好打這回事。

有媒體追問，怎麼看韓國瑜民調差距越拉越遠，讓藍營太陽邊緣化？王金平說，要好好分析民意反應的內容，不能一兩句話就概括，這裡面變化還滿多的，而且到現在為止，整個選舉參選人都還沒有太固定，所以現在民調只是參考而已。

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