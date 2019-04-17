參選2020總統？郭董參拜關聖帝君：會用民調告訴我

2019-04-17 12:53

〔記者周湘芸／新北報導〕鴻海董事長郭台銘昨天談到參選2020年總統選舉首次鬆口「最快這2天會做最後決定」，並說「要去問關公、問媽祖」。緊接今天早上10點半就到板橋慈惠宮參拜，12點則到淡水武聖宮，郭董說道，要如何來幫助窮困百姓、幫助年輕人，仍要等關聖帝君指示，至於如何接收指示，會用民調告訴他。

2020總統大選國民黨初選議題備受外界關注，近日郭台銘也對外表示考慮參選，為政壇投下震撼彈。他今天到淡水武聖宮參拜，一到場便立刻跪下感謝關聖帝君，並說先前關公曾有2次發爐向他指示，但「天機不可洩漏」無法對外透露內容。緊接受訪被問到總統參選議題他表示，要用什麼方式來幫助窮困百姓和年輕人，仍要等關公、媽祖指示。但被問到什麼時候會有答案，他則說「會用民調告訴他。」

此外，面對外界批評郭台銘「寧可信鬼神，也不信科技」，他除表示，自己是少數受邀蘋果創辦人賈伯斯喪禮的華人，且發現賈伯斯也是信密宗。並說道，我們的祖先就是神，做壞事的就叫鬼，這是每個人的信仰不同。

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