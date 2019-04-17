郭董拜完媽祖又稱要等關公指示 呱吉：這神明自助餐？

2019-04-17 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今（17）日上午至新北市板橋慈惠宮參拜，表示媽祖幾天前託夢給他，請他要替台灣人民做事，隨後郭台銘前往淡水武聖宮參拜關公，離開時被問到是否確定參選了嗎，郭台銘回應「要等祂們告訴我」。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑表示：「這神明自助餐？」

綜合媒體報導，郭台銘於板橋慈惠宮參拜時表示，媽祖告訴他一定要用他的力量幫助年輕人，「媽祖叫我要出來，做一些事情」，出來不是為了賺錢，不是為了個人私慾享受。媽祖把他當作乾兒子照顧，祂說，「你就要為台灣人民做更多的事情」，因此一定會遵守媽祖的指示。

結束慈惠宮行程後，郭台銘隨後前往淡水武聖宮參拜，盼關公能賜予他智慧、勇氣與決心，「我相信關聖帝君會在最短的時間內給我指示，我會再宣布如何為台灣的平民百姓、有發展的年輕人做事」。而離開前被媒體問到「確定參選了嗎」，對此郭台銘則回應：「要等祂們告訴我」。

對此，邱威傑於臉書發文表示；「『媽祖叫我選』、『所以你要出來選？』、『關公還沒講可以』」、「這神明自助餐？」

而許多網友也笑回：「耶穌表示」、「穆罕默德表示」、「我期待玄天上帝、菩提老祖支持的候選人出線」、「一個媽祖各自表述」、「慈姑觀音說我可以選」、「又是個君權神授的標準例子，乾脆寫入歷史課本當舉例好了」。

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