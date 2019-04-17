郭董成台灣川普？柯P反問記者：每天問相同題目不煩嗎？

2019-04-17 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台名正在考慮是否參選2020總統大選，外界也關心被視為熱門人選的台北市長柯文哲有何看法。柯文哲今（17）日接受媒體聯訪時表示，每天都被問同樣的題目，要他答同樣的答案，「你會不會覺得很煩啊？」

記者提問，總統蔡英文表示未來將不排除禁止宣揚武統者入境，但也有干涉言論自由的疑慮，如何看待這點？柯文哲沉默一會，認為台灣抵抗力好，應該不怕一兩隻細菌，而自己不知道執行上該怎麼做，「因為他還沒來你怎麼知道他講什麼」。

對於名嘴批評，柯文哲與高雄市長韓國瑜同樣都具有民粹風格，以批評傳統菁英成就自己，柯文哲表示自己已經修正得差不多了，自己過去也是社會菁英，但也是有點進步的想法，「所以柯文哲也是挺複雜的」。

接著，媒體轉述昨（16）日台南有竊賊戴著柯文哲的面具行竊夾娃娃機，柯文哲聽聞後立刻大笑3聲，同時也非常好奇夾娃娃機要怎麼偷，「這實在太有趣了」。

針對郭台銘今日高調前往廟宇參拜，是否有可能變成台灣的川普？有沒有可能帶領台灣更往前走？柯文哲僅嘆口氣說：「奇怪，你們每天都問我同樣的題目，要我答同樣的答案，你會不會覺得很煩啊？」、「參政是每個人的...講到我都膩了，參政是每個人的權利，人民透過民主做選擇，最後是市場決定一切」

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