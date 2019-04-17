童年睡這裡！郭董參選與否先向祂報告

2019-04-17 13:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕鴻海集團董事長郭台銘鬆口有意參選2020總統，今天上午郭台銘至板橋慈惠宮參拜，談到「媽祖叫我出來」，替台灣人民做事。郭董首站選擇到香火鼎盛的慈惠宮向媽祖報告，原因就是他童年曾在此處居住長達9年，當年郭家廂房改建為現今五路財神殿，後來郭台銘成為台灣首富，慈惠宮被譽為郭董的「發跡廟」。

慈惠宮表示，1960年代慈惠宮旁就是板橋派出所，當年廟方無條件提供廂房給擔任警察的郭台銘父親一家六口借住，直到郭父調職才搬走。後來慈惠宮擴建，有地理師點出，郭家廂房是「財位」所在，因此改建為五路財神殿，郭台銘成為台灣首富，外界認為，慈惠宮是造就鴻海帝國的「發跡廟」。

為感念媽祖當年恩情，每年正月初一，郭台銘都會帶著全家人到慈惠宮參拜，多年前慈惠宮改建時，郭台銘大方捐獻門外的龍柱，至今仍可見郭台銘和家人的名字刻在上頭。

2017年湄洲媽祖來台遶境巡安，就是郭台銘居中牽線，當時湄洲媽祖分靈駐駕慈惠宮時，由郭台銘與前新北市長朱立倫親手接駕並協助安座。

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