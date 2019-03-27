首談總統大選 呱吉仿紐總理：不說出名字，說他是妖僧

2019-03-27 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員邱威傑針對2020總統大選沉默多時，今（27日）在臉書上貼文，以幽默口吻表示，「看到妖僧作亂真的不能忍，生平最恨怪力亂神。但我要學習紐西蘭總理的精神，不說出他的名字。就說他是個妖僧。」引起網友熱議。

綽號「呱吉」的邱威傑，從經營YouTube頻道「上班不要看」發跡，在網路上擁有廣大聲量。他在個人臉書上表示「我一直都沒公開談過總統選舉，媒體cue我都不回應，因為不想淌這渾水。但是看到妖僧作亂真的不能忍，生平最恨怪力亂神。」

呱吉說，「但我要學習紐西蘭總理的精神，不說出他的名字。就說他是個妖僧。」

此話一出網友立刻湧入留言，紛紛猜測「妖僧是誰」、「最近有去西方取經的」、「是那個甚麼進來甚麼出去的妖僧嗎」、「應該是跟柯P最近有見面的那位吧」、「唐三藏」、「原來是罵唐三藏」等，台北市議員苗博雅也出現在下方留言「ㄇㄔ seafood的seafoodㄇㄊseafood」。

邱威傑臉書全文

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