呱吉首度質詢柯P 「這段」超水準發言網讚翻

2019-04-13 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕現任台北市議員，同時也是著名Youtuber的「呱吉」邱威傑，10日首次在議會上質詢台北市長柯文哲。呱吉質詢將內容聚焦在社會住宅與公共住宅議題上，明確點出住宅租金問題，超水準的質詢內容讓網友聽了不禁稱讚：「這才是議員應該做的工作」！

呱吉表示，柯文哲團隊2018年的政策白皮書其實提過，「社會住宅應該是要以低於市場的行情，提供給年輕人及社經地位比較弱勢的族群」，呱吉表示，全台灣20到29歲的年輕人有30%平均薪資低於3萬元，根據標準，一個月收入3萬元的租屋成本是9000元，但是台北市政府「包含已經開工完工的社會住宅總數8397戶中，月租9000元以下的社會住宅只有1525戶」。

呱吉指出，所以就表示，這3成最弱勢、最需要幫忙的年輕人，大部分都租不起社會住宅，而都發局還決定調漲目前台北市社會住宅的租金。呱吉質疑「台北市的社會住宅，是一個營利事業單位嗎？這是個社會福利事業不是嗎」？

最後，呱吉表示「希望台北市政府謹記一個重要的理念，公共住宅和社會住宅應該是一個社會福利事業，決定他售價的因素，應該是取決於我們要服務哪一個族群，這個族群是不是能夠負擔的起，而不是決定於這個市場行情的價格」，呱吉希望，對於調漲租金以及未來規劃更多住宅的時候，政府可以再多加考慮，去做最符合台北市民，尤其是年輕人、弱勢族群所需要的社會住宅。

該段質詢影片近日在網路上或網友熱烈討論，不少網友讚許表示「這個質詢讓人感覺舒服」、「這年頭YouTuber比議員還像議員，議員比YouTuber還像YouTuber」、「我竟然第一次很有耐性的看完全部」、「議員不是本來就該這樣直接一語道破」、「很有水準，邏輯清晰」、「這才是議員應該做的工作」！

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