郭台銘若參選總統 學者點出他的最大罩門...

2019-04-17 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘是否參選2020成為近期各界熱議焦點，不過文化大學新聞系系主任胡幼偉認為，郭台銘若選總統，他的「罩門」將會是被大眾質疑能否「大公無私」，不再為鴻海謀利。

胡幼偉表示，當郭台銘從私人企業負責人轉入公職時，鴻海集團到底會是他的資產，還是負債？郭台銘的罩門在於會被大眾質疑：「你真的能夠做到大公無私，不再為鴻海牟利嗎？」對比川普選上美國總統，女兒伊凡卡可以擔任川普企業副總裁，但台灣「律人甚嚴」，能夠同意郭台銘的家族成員和鴻海有任何關係？當郭台銘不再是鴻海負責人，手中沒有任何公司股票時，川普、安倍晉三甚至是習近平還會把他當朋友嗎？

胡幼偉接著質疑，當郭台銘從哪都能去的鴻海全球框架，走入幾乎哪都去不了的中華民國框架，若郭台銘不再是鴻海負責人時，他如何比其他總統候選人更能打開中華民國的國際空間？若是郭當選總統，北京就會因為他曾是鴻海董事長而給台灣更多國際空間嗎？

胡幼偉最後則強調：「這是他在宣布參選總統後，馬上就要回答的問題。我只是比所有記者早一天提問而已。」

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