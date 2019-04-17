郭台銘可能參選 韓國瑜：從愛情文藝片轉換到武俠片

2019-04-17 00:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對鴻海集團董事長郭台銘鬆口可能投入國民黨總統初選，正在美西訪問的高雄市長韓國瑜，於台北時間16日深夜受訪時說，郭台銘丟了一顆震撼彈出來，讓大家覺得這場總統大選，真的是從愛情文藝片轉換到武俠片，覺得越來越熱鬧。

媒體詢問韓國瑜說：所以你是力挺郭董嗎？力挺他選總統嗎？韓回答說：「他表態出來之後我們再來看，我覺得郭台銘一旦宣布參選2020中華民國總統的時候，一定會震撼海內外的，我們來看好不好。」

韓國瑜強調，郭台銘好像這兩天表達要參選的意願，他聽到真的是非常開心，從最重要的總統8個字的目標「台灣安全、人民有錢」來看的話，因為郭台銘跟中國大陸還有美國的關係非常特殊，對安全的維護上，一定有很大的幫助。

韓國瑜說，就人民有錢來講，郭台銘白手起家，今天變成台灣首富之一，對整個經濟的發展跟經濟的策略，還有刺激經濟的成長，應該也有他獨到之處，他覺得應該再等這兩天看看情況變化。

韓國瑜強調，不管怎麼樣，郭台銘董事長也丟了一顆震撼彈出來，讓大家覺得今天這場總統大選，真的是從愛情文藝片轉換到武俠片，覺得越來越熱鬧。

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