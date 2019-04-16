周錫瑋：歡迎郭台銘參選 但支持韓國瑜

2019-04-16 18:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕宣布參加國民黨內總統初選的前台北縣長周錫瑋，今天傍晚南下高雄，對於郭台銘今天鬆口可能投入國民黨總統初選，他表達歡迎，但還是會支持韓國瑜，而且他和朱立倫已經講好，就是盡快徵召韓國瑜，不必辦初選。

周錫瑋展開百工百業的學習之旅，今天傍晚來到高雄，學習沖泡咖啡，動作有模有樣，但評審團最終認定他泡的咖啡不及格，周錫瑋被處罰伏地挺身20下，不過他體力驚人，一口氣狠做了40下。

周錫瑋喘口氣後，立刻接受媒體訪問，針對鴻海集團董事長郭台銘考慮投入國民黨總統初選，他強調「非常贊成，也希望愈來愈多人參加總統初選」，因為台灣本來就是多元化社會，做總統很辛苦，要有能力，又要有慈悲心，面對壓力要處理的好，也必須請到好人才，歡迎郭台銘參加總統初選。

周錫瑋說，他認識郭台銘，郭台銘弟弟結婚時，還是他父親證婚的。他讚揚郭台銘是台灣很努力工作、上進，也希望在社會上做一些正面形象的人，「從成功企業家到參與政治，我覺得也是很好的回饋」，也呼籲黨內同志用開闊胸襟，歡迎所有參加黨內初選的人。

記者詢問說，高雄市長韓國瑜這次訪美的發言，連批3位前總統，這是他要選總統的起手式嗎？

周錫瑋笑說：「這就是韓國瑜，你們要了解韓國瑜，他的個性就是這樣，他比較隨興，他想講的話就會講出來，我不覺得他是要參選總統才講這個話，其實做總統的人也應有雅量接受批評。」

對於國民黨又拋出民調式徵召，周錫瑋看法如何？他強調有個地方要注意，就是民調不要被操縱、不要失真，如果要辦就要公開，連抽樣都要現場公開抽樣，電話全程錄音。

他說，但是現在整個民調看起來，大概已經知道結果，「更何況我和朱立倫已經講好，就是盡快徵召韓國瑜，不必辦初選，我倆都支持」，所以國民黨態勢已經很清楚，不過如果郭台銘參選的話，情勢會有些轉變。

如果韓國瑜與郭台銘都出來參選，周錫瑋還會支持韓國瑜嗎？他說，他基本上還是支持韓國瑜，因為韓國瑜政治上的歷練，過去也經過檢驗。

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