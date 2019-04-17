批韓國瑜看中國臉色做事 他轟：九二共識是「引狼入室」

2019-04-17 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕正在美國出訪的高雄市長韓國瑜，不斷高呼認同九二共識，上月訪中密會港、澳「中聯辦」中共高幹，更與國台辦主任劉結一唱和「九二共識」。對此，前國大代表許瑞峰怒批，韓國瑜根本是引狼入室、與虎謀皮，直言韓國瑜都是在看中國臉色做事。

據《三立新聞網》報導，針對韓國瑜不斷把九二共識共在嘴上，許瑞峰不滿地說，九二共識就是在說「中國的統一台灣」，強調依照韓國瑜的概念，九二共識完全就是附和中國的統戰策略，直言「台灣安全是一個與虎謀皮、引狼入室的台灣安全。」

報導指出，針對韓國瑜選前高喊的「貨出去、人進來，高雄發大財」口號，許瑞峰也提出質疑說，只要中國不開心隨時可以停止給予台灣的甜頭，這代表台灣人在中國的威脅下經商，「安全都是沒有保障的。」強調若經濟依靠中國，策略風險極高。

對於韓國瑜可能代表國民黨參選總統，許瑞峰也憂心地說，韓國瑜根本是完全在看中國的臉色講話、看中國的臉色來做事，這對堅持台灣的國家主權方面，立場是非常的危險。

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