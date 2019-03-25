連續PO文開嗆 藍營的他：韓國瑜當總統請上蒼刺瞎我的眼

2019-03-25 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨2020總統人選到底是要初選還是要徵召，引發黨內太陽大亂鬥，傳出黨主席吳敦義將徵召高雄市長韓國瑜代表國民黨參選，消息引發熱議。文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸今天則在臉書連發文章嗆韓國瑜，強調若韓當選總統，「請上蒼刺瞎我的眼。」

韓國瑜對於是否參選總統始終沒有正面表態，但黨內基層仍不斷力拱，甚至有人提出由主席吳敦義代為領表的想法。今稍早有媒體指出，吳敦義待韓國瑜返台後，將派人即刻南下溝通，希望韓能在4月底前領表登記初選，或以中常會決議方式把韓列入初選名單，避免「換柱」事件重演，但會尊重韓的態度。

杜紫宸25日上午起則在臉書連發5篇文章怒嗆韓國瑜，先是強調「如果韓國瑜選上中華民國總統，請上蒼刺瞎我的眼，我不想再看這個偽善、愚蠢的世界。」

杜紫宸並在韓國瑜與國台辦主任劉結一見面後，質問韓「你今天會過劉結一後，發言所指的豬八戒包括誰？是不是所有不願支持您的，包括我，全是豬八戒？」怒批韓國瑜「自以為是玉皇大帝了嚒？就這點耍嘴皮子道行，你也配？實在是忝不知恥。」但該文在發文後5小時已被刪除。

杜紫宸還酸說，「什麼時候孫中山先生的三民主義變成民主、民權、民生啦？還信徒呢，六個字都背不下來？」他更下戰帖挑戰韓國瑜，「我想公開挑戰韓國瑜市長：選個時間，請各大學三民主義研究所（國家發展研究所）教授出題並評分，二人同時書面作答，輸的退出總統大選」。

杜紫宸事後提出三個基本題，分別為「中華民國第一任大總統是誰？請問青天白日滿地紅的國旗是何人設計？請問孫中山先生本人曾經來過台灣幾次？」怒嗆韓國瑜只要答錯1題，就没有資格自稱是「孫中山先生的信徒」。

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