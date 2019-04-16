韓國瑜指高雄「民不聊生」 市民轟：還要愚弄我們多久？

2019-04-16 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在美國洛杉磯演講茶會上，強調自己到了高雄後，發現這裡已變成另外一種三民主義，「民不聊生、民心思變、民氣可用」，言論一出再度引發討論。對此，臉書粉專「高雄好過日」不以為然地說，「韓國瑜，你要浪費我們的耐心到什麼時候為止？ 你那狂妄的舉動還要愚弄我們多長時間？ 你那放肆的言行什麼時候才有終點？」

「難道市民對大話的反彈，優秀公民的擔憂，過往同志的警告，還有各界專業人士的諫言都動搖不了你？」臉書「高雄好過日」不滿地怒嗆韓國瑜，「你覺得你的計畫沒人察覺？你沒發現你的話術已經逐漸被大多數市民所了解，因而摸透了你的動機？」

「高雄好過日」批評，韓國瑜為了成就個人的野心，「把我們的城市說成又老又窮，好讓你這個對市政不太了解，什麼事也做不了的鬼混前立委當選。為了掩蓋你的無能，你把過去政府的施政資料抹去，把已經推動中的政策終止，一上任就說自己的政見不可能，哀求中央給你資源，把責任推得一乾二凈。為了營造你英明神武的假象，你每個月不理政事，請假出訪，寧可逃避正式行程，但絕不忘記在國外一次次的把高雄講的一文不值」。

「高雄好過日」提到，「在澳門，你（韓國瑜）說高雄以前貧賤笑不出來，只因為你上任才有光榮感。在美國，你說高雄民不聊生，好讓你能操作民意選上市長。你說台灣的經濟鬼混30年，請問這30年內好歹連選連任當了三屆立委，在國會殿堂代表無數選民期望的你，開了幾次會？提出過什麼政策，什麼好法案？」。

該粉專感嘆，韓國瑜寫上了台灣政治的新頁，「只要把人罵得更難聽，把自己吹得更偉大，就能成為新時代的神，成為沒人可以批評的對象。我們都知道你為什麼這麼做。這裏不是你的家鄉，只是你東山再起的踏板，只是你博取高位的槓桿」。

該粉專痛批，韓國瑜在講台上、在海外毫不痛心地污辱高雄，在訪問中、在質詢台上，韓答不出市政問題，甚至一再亂掰說謊，同樣毫不羞愧。「市政比不上你和朋友共飲的一杯美酒重要，只要選民和你一樣，做著往日貧賤，今日光榮，明天發大財的美夢。」

該粉專最後呼籲，請韓市長停止謾罵與吹牛，低下頭來，回歸市政，「你想一步通往榮耀，控制這個國家，但我們市民要的不是成就你個人的野心，而是守護我們的城市，讓人人踏實的好過日。這是我們和你不一樣的地方，我們會堅持我們的立場，因為我們是驕傲的高雄人」。

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