郭台銘有意參選總統 韓國瑜這樣說…

2019-04-16 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘是否參選2020年總統大選，引發外界眾說紛紜。今日上午，郭台銘鬆口慎重在考慮是否參選，並且會於近日做出決定。人在美國的韓國瑜表示，很開心聽到這個消息，並認為從「台灣安全、人民有錢」來看，郭與美中的關係特殊，對安全維護應有幫助，而他白手起家變台灣首富之一，對整個經濟發展跟策略及刺激經濟成長，應該也有獨到之處。

郭台銘近日於臉書回應韓國瑜的口號，並提出「國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己。」不同的看法，讓外界十分關注郭台銘是否角逐2020總統大選。郭董的言行舉止似乎也露出一些蛛絲馬跡，包括近日時常戴著國旗帽出席公開場合，不禁讓人引發聯想。

今日上午郭台銘則表示，會在這兩日對外公布是否參選總統，這是他首次表明有意參選。遠在美國的韓國瑜則說，非常開心聽到這個消息，以「台灣安全、人民有錢」這八字來看，若是郭台銘宣布參選，定會震撼海內外。

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