德明市場BOO案住戶反客為主 監院糾正北市府

2019-04-16 19:47

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市內湖德明市場BOO（Build-Own-Operate）案，監察委員蔡崇義、林雅鋒調查發現，台北市政府市場處未依投資契約，監督沅泰公司妥善經營公共建設超級市場，並放任依附於公共建設的住宅住戶阻礙招商，造成多數空間長期閒置，監察院今聯席會議通過本案調查報告，糾正北市府。

監委指出，德明市場BOO案是依「促進民間參與公共建設法」及「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」等規定進行開發。依投資契約，市場營業範圍為1樓及B1，但住戶的管理中心及大廳出入口竟設計在1樓正中位置，將市場營運空間切割為二，明顯是以住宅使用，而非以市場經營為優先考量。

此外，文湖街37號1樓部分，自始未營運，與投資契約不符，且市場處未實地勘查，即草率同意市場開業備查；文湖街31號1樓部分，市場處勘查發現未營運後，僅發函要求沅泰告知招商辦理情形，未載明改善期限、改善應達標準及未完成改善的處理等，造成僅38.25平方公尺的面積出租營業，且租期僅1年。

而後，松青超市於2015年初結束營業後，市場處不但未有監督管理作為，且放任依附於公共建設的住宅住戶阻礙招商，造成公共建設空間閒置2年餘，無法提供市場公共服務，使公共建設為公共利益興建營運的目的盡失，核有不當。

另，監委發現，沅泰取得土地方式顯未符相關規定，市場處卻仍審核通過，並由北市府與沅泰簽定投資契約，辦理過程不當。再者，沅泰以投資計畫書包裹多目標使用許可的併同審查方式，也難謂適法。此外，沅泰依約負有維持市場營運以確保公益性之責，卻坐視住戶反客為主，且投資契約似向沅泰的利益傾斜。

監委說，依投資契約，沅泰如有經營不善的違約情事，北市府於終止契約前，並無有效的處罰機制，能促使沅泰確實改善，應研擬相關補救措施，以確保沅泰日後能提供穩定的公共服務並永續經營，達成公共建設的推動目的。

監委呼籲，北市府應依儘速設置識別標誌，使住戶清楚知悉1樓及B1為公共建設市場設施，並非一般商業設施，應做為市場使用，住戶不得妨礙該2層作為市場用途。監委除要求北市府改善，並請行政院督促內政部營建署、財政部推動促參司就相關法令進行檢討。

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