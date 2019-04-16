意有所指？ 韓國瑜拆「義」字自嘲王八 網友想到他

2019-04-16 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜率團出訪美國，他在美西時間14日上午的洛杉磯演講茶會上，表示感受到華僑們充滿情義，還說「義」字拆開來從下往上看，正好就是「我、王、八」，自嘲自己是王八蛋。但此話也引發網友熱議，笑稱國民黨主席吳敦義的名字裡，也有個「義」字。

綜合媒體報導，韓國瑜在茶會上致詞，提到這次從波士頓到洛杉磯，都感受到僑胞對高雄團充滿情義，他還當場玩起「拆文解字」遊戲，表示把「義」字拆開來唸「義這個字怎寫，那個我、從下面開始念、中間是一個王、上面是一個八，所以只要我重義氣 ，

就是我是王八蛋。」他自嘲自己是王八蛋，要犧牲奉獻讓其他人過得更好。

這番言論也引發網友熱議，紛紛留言「罵吳敦義罵得那麼直接呀」、「故意的吧，他是跟白海豚鬧翻嗎」、「他在笑白海豚吧」、「韓國瑜這王八最近是吃了誠實豆沙包嗎」、「海豚啊 為了卡朱王被羞辱成這樣還要吞？」。

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