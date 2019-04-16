韓國瑜稱「民不聊生」 里長影片揭高雄蛻變 網友超感動

2019-04-16 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在美國洛杉磯演講茶會上，強調自己到了高雄後，發現這裡已變成另外一種三民主義，「民不聊生、民心思變、民氣可用」，言論一出遭高雄民眾批評。熱愛攝影的高雄市前金區三川里里長莊晉勳，近日則PO出一則20年來高雄蛻變的影片，許多網友看完直呼感動，大讚「高雄真的好美好進步」。

影片中可見，高雄旗后砲台、前金幸福川、愛河、海音中心、大樹舊鐵橋、田寮月世界、那馬夏鄉、駁二等風景美不勝收；有山有海的高雄市，讓許多高雄人心理總是溫暖的。

莊晉勳也在臉書表示，近百萬張的照片，幾TB的影片是他10年來的累積，更紀錄了高雄20年來從民進黨籍前市長謝長廷、陳菊等人執政的進步與轉型，他強調「我們不會忘記是誰讓高雄漸漸變得美好，謹以這支影片，獻給每一位高雄人」。

許多看完影片的網友感動留言，「把高雄拍的真美」、「高雄的進步，感謝有你，莊里長」、「謝謝長仔花媽」、「高雄是我家我驕傲」；也有人感嘆地說「如果是邁邁，一定會讓高雄再次驕傲！但...」、「移居高雄二十年，是如此熟悉卻無情的城市！！高雄，何時才能夠回的來？！」、「看了好難過 如此美麗的高雄被這樣糟蹋」。

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