「監行法」、「羈押法」列最優先 程序委員會今通過

2019-04-16 17:52

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院把「監獄行刑法」及「羈押法」列為優先法案，日前推出修正案送立法院，立法院程序委員會也於16日火速通過，分派給司法及法制委員會審查，法務部盼能於5月中排審，在立法院第九屆第八會期結束前通過。

監行法與羈押法已多年未修，本次修正幅度之鉅前所未見，行政院把兩法案視為與國際接軌的人權保障指標，列為優先法案，內容除了有保障收容人的勞作權條款，也依據大法官解釋，讓受刑人提報解釋被駁時，可提起行政訴訟救濟。

雖然修正案規定監所應先取得收容人同意才能讓他們超時工作，並給予勞作金，但據了解，收容人從早上8點開封到下午4點半收封，扣除休息時間與吃飯時間，真正從事勞作的時間可能不到6小時，且收容人被監禁於監所內，身分究竟算不算「勞工」，仍有爭議，屆時在立法院可能會有討論。

監所較可能發生超時工作的是「視同作業」，即收容人替監所做事，如：炊事，因工作時間關係，炊場出現超時的機會最高，以台北監獄收容人逾3000人而言，煮早飯的人可能4點就要起床工作，雖然監所會採輪班制，盡量別讓這些人過勞，但清晨4點到8點算不算超時？應不應給予加班費？有待立法通過後的作業辦法設計，據悉，可能會參考勞基法的精神規劃。

而收容人提起假釋被駁，目前沒有救濟機制，修正案也賦予收容人提起行政訴訟的權利，以日前聲請假釋的太平洋電線電纜公司前董事長孫道存為例，依照現行規定，復審遭駁後只能等待下一次機會，但依照修正案的規定，就可提起行政訴訟，交給法官評判。

事實上，修正案曾送入上一屆的立法院審議，但因屆期不連續而中斷，本次第九屆也將於今年結束，面臨明年選舉可能又遇到屆期不連續問題，行政院因而把修正案排入最優先法案，盼能於第九屆通過立法。

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