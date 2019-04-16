掛肉抽打、逼做愛供獄警賞樂 新疆監獄秘辛曝光

2019-04-16 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國大舉迫害新疆人權而廣受國際社會抨擊，一名剛從新疆監獄逃出生天的哈薩克人近日向外媒披露獄中見聞，他說，入獄者除了會被像「鮮肉」一樣用鐵鉤掛起抽打外，更有犯人的妻子被送入獄中，被迫在監視器環繞的房間內與丈夫「結合」，供獄警賞樂。

長期關注中國人權的《寒冬》雜誌接獲名為Asan（化名）的哈薩克族人爆料，表示自己此前因違反新疆交通法規，被警方逮捕後送往警局。他說，到了警局後，警員將他綑綁在鐵凳上，隨後展開一連串拷問，最終Asan被以電棍擊暈後送入監獄。

Asan說，獄中生活相當勞苦，環境條件極差，許多人被迫渾身沾滿排泄物生活，有人還因此受到感染。然而，監獄內最恐怖的還是所謂的受刑室。

Asan憶述，受刑室內架設有類似屠宰場掛肉用的排狀鐵鉤，囚犯若有狀況，將被銬上手銬送進受刑室內接受酷刑對待。他說，自己有一次被送進去，獄警將受刑者們的手銬掛在鐵鉤上，讓他們雙腳懸空，宛如「鮮肉」一般高掛在牆上，再用木棍狠毒抽打，直到犯人暈厥也不停手。

此外，監獄中更設有一間被獄警戲稱為「公母羊交配室」的房間，部分囚犯的妻子會被送入獄中與自己被關押的丈夫做愛，這時獄警會透過裝設在該房間內的無數攝影機觀看他們「辦事」取樂，待夫妻完事後再出言嘲諷、侮辱。

Asan說，新疆監獄內的犯人被虐死的事件時常發生，而獄方掌控驗屍程序，常常將死者冠上「因高血壓致死」等死因後就草草打發家屬，就算發回的屍體身上傷痕累累，家屬也不敢多問一句，生怕有個萬一，連自己也被關進監獄。

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