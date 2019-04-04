墨西哥小島「天堂監獄」關閉 囚犯不想走

2019-04-04 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕美洲最後一個島嶼監獄－瑪麗亞島聯邦監獄（Maria Island Federal Prison）將改建成文化中心而步入歷史，但被關押在這個半開放式「天堂監獄」的囚犯卻不想離開，對移到別處監獄關押感到難過。

綜合外媒報導，新上任的墨西哥總統歐布拉多在今年2月決定關閉這座小島監獄，他說，這座以美景和豐富物種聞名的島嶼，不應該代表「懲罰、折磨和鎮壓」。當局規劃這座建於1905年的監獄，改建成一個文化中心。

上個月，監獄內最後584名囚犯被送離小島，除了刑期快結束的人直接獲釋，其他囚犯被送到乾旱的墨西哥北部科阿韋拉州的一座監獄。但這種變化並不受到全體歡迎，因為島上大多數犯人處於半囚禁狀態，已習慣在溫暖氣候的環境、在棕梠樹下自由漫步，有些人甚至與家人住在一起。

監獄警衛表示，「他們平靜服刑，與家人幸福地一起生活，這一變化讓他們感到意外，離開這裡對他們來說絕對是悲傷的事」。民防部門負責人說，「放棄在天堂生活並不容易。重新融入社會總是很難。」

不過，並非所有囚犯都認為這裡是一個熱帶天堂。2013年，大約有650名囚犯發生騷亂，要求獄方提供更好的食物和醫療，此事造成約30人受傷。

美洲最後一個島嶼監獄－瑪麗亞島聯邦監獄（Maria Island Federal Prison）將改建成文化中心而步入歷史。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/