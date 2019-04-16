中市市政願景館 展覽仍是前朝規劃挨轟

2019-04-16 16:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府新市政大樓1樓設有「市政願景館」，去年3月重新開幕，200坪展示空間結合數位互動科技，探索台中起源故事和歷史發展。台中市議員張耀中今日指出，市長盧秀燕就職超過百日，但願景館的陳設或主視覺都還是依循前市府規劃，新市府團隊究竟是「蕭規曹隨」？還是沒有計畫夢想？

張耀中表示，前市長林佳龍任內重新規劃市政願景館，以「願景」、「歷史」、「城事」、「生活」4大主題，結合數位互動科技探索台中起源故事和歷史發展；現在走訪市政願景館，館內仍有許多前市府留下來的規劃建設願景，如「大台中123」、「以人為本，生活首都」等政策標語，新市府團隊究竟是「蕭規曹隨」？還是沒有計畫夢想？

張耀中也發現願景館的門口上方巨幅廣告，上頭宣傳2018台中世界花博、2019東亞青年運動會、2020世界蘭花會議等活動。他說，東亞青運已確定停辦，世界蘭花會議是否繼續爭取？如果都沒有，就不該繼續展示；連市政願景館展覽及門面都弄不好，他對市長盧秀燕的領導統御感到憂心，恐怕台中這4年是空轉停滯的。

市議員邱素貞也表示，盧秀燕自詡「媽媽市長」，但這位媽媽好像有點漫不經心，市政願景說不清楚，重大建設只會希望中央全額補助，樣樣都做不好，希望盧市長加油。

對此，市府新聞局表示，市長上任後，該局即盤點願景館原有缺失及不足的地方，並規劃更新展覽內容，願景館改善案已在4月12日上網公告招標，預計今年7月底前完成館內軟硬設施更新改善，同時持續培訓志工及導覽人員，提升服務品質，盼讓更多民眾了解新市府政策，以及增加城市認同感。

新聞局也說，對於議員沒有先瞭解或詢問，就妄下批判，該局表示遺憾，並懇請議員先向相關承辦單位了解案件執行狀況，以免因為誤會而抹煞市府同仁的努力。

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