中市府租借紅統團體場地 網罵翻：再不醒真要亡國了

2019-04-12 22:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕親中團體將於台中市舉辦「支持統一」遊行後，中市府又租借場地給親中團體，舉辦「國學之美」旗袍展示活動。消息一出，網友撻伐「中國台灣紅黨，是中共直接在台成立的分部嗎？？」、「不愧是大中國台灣地區台中市長」、「台中人，你們的錢送給要武統你們的人民惹 爽嗎」。

繼台中市警察局核准親中團體，明日舉辦「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」遊行後，台中市政府竟又出借場地給親中團體，在府內舉辦「國學之美」旗袍展示活動，參與的都是來自中國的團體，中市府與市府文化局還掛名指導單位與主辦單位。

消息傳出，台中市議員江肇國於臉書分享「愛與和平旗袍會臉書台灣總會」粉絲專頁活動，表示這個週末的台中很「紅」，週六有統促遊行，週日還有愛與和平旗袍會的活動，這場活動市府不只直接出借市府大樓，文化局還掛名主辦單位，甚至參與對象皆為中國團體。

據了解，該粉絲頁分享活動訊息中，明確指出參加單位為「湖南省旗袍文化促進會、株洲剪紙協會、株洲民間藝術家協會、衡東旗袍文化協會、海口市旗袍文化協會」等中國社團。

該粉絲專頁甚至顯示為管理「中國台灣紅黨」臉書管理者，該社團舉辦的「國學之美」活動除參與對象為皆為中國團體外，更直接辦在市府大樓內，文化局還毫不避諱掛名主辦單位，也讓江肇國於臉書痛批「紅色滲透還需要忙著花錢買粉專嗎？我們台中市政府都先幫忙買單了！」。

網友將訊息轉至PTT後，也引來民眾紛紛大罵「借場地讓人辦收費統促活動，這也太會秀下限了吧」、「台中人就是喜歡被KMT教訓」、「再不醒真要亡國了」、「身為台中人覺得很羞恥。」

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