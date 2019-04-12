中國團體市府內辦活動 市議員怒批：紅色滲透，中市府帶頭

2019-04-12 20:21

〔記者張瑞楨、黃鐘山／台中報導〕繼台中市警察局核准中國和平統一促進會、中國台灣紅黨等親中共團體，於明天（13日）舉辦「宣揚九二共識、支持日和平、支持統一」遊行，中市議員江肇國今天踢爆，台中市文化局、台中市政府竟出借場地，給親中共的團體，在台中市政府內，舉辦名為「國學之美」旗袍展示活動，參與人都是來自中國的團體，中市政府與文化局還掛名指導單位與主辦單位，江肇國痛批「乾脆把台中送給他們（中共）算了」，「紅色滲透、市府帶頭」，紅色團體不用花錢，台中市政府已經幫「紅色滲透」買單了。

對此，台中市文化局長張大春澄清說，不知主辦這場活動的團體「愛與和平旗袍會台灣總會」屬性，更不知這個團體，與中國台灣紅黨可能有關連，原以為這個團體是推廣衣服美學的民間團體，對方原本想租大墩文化中心等場地辦活動，文化局認為不是畫展，建議對方洽商百貨公司，對方卻反映租金太貴，文化局遂以1萬6000元台幣，租場地給這個團體辦旗袍展示活動。

張大春強調，市府與文化局沒有同意列名指導、主辦單位，更沒有補助對方經費，對方未經同意就把文化局與中市政府掛名，文化局早已要求對方刪除，對方都置之不理，文化局警告這個團體，如不再修正，拒絕出租場地，租金還會沒收，此團體才把文宣傳單下架，記者今天傍晚查閱臉書，此團體確實已把有爭議的傳單文宣撤除。

江肇國說，明天（13日）舉辦支持統一的遊行中，有一個主辦單位，名為中國台灣紅黨，有人發現，中國台灣紅黨、「愛與和平旗袍會台灣總會」、「中華復興網」的臉書都連結在一起，顯示這三個臉書的管理人，是同一批人或同一個團體，民眾進一步發現，「愛與和平旗袍會台灣總會」要在「支持統一」遊行的翌日（14日），在中市政府惠中樓4樓主辦「國學之美」的旗袍展示活動，參與或承辦團體都來自中國，包括湖南省旗袍文化促進會，株洲旗袍文化協會、衡東旗袍文化協會、上海與海口市旗袍文化協會等7個團體約500人。

江肇國說，更扯的是，文化局與市府還掛名指導單位與主辦單位，「這個週末的台中很紅，週六有統促遊行，週日還有一場愛與和平旗袍會的活動，這場活動不只直接辦在台中市府大樓內，文化局還直接掛名主辦單位，參與對象皆為中國團體！紅色滲透還需要忙著花錢買粉專嗎？我們台中市政府都先幫忙買單了！」。

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