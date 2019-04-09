台中花博閉幕倒數 議員憂官方紀念品賣不完

2019-04-09 17:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將在4月24日閉幕，展期僅剩半個月，台中市議員張耀中今日表示，他走訪花博后里馬場園區的官方紀念品旗艦店，發現商品正降價促銷，但現場買氣平平，花博閉幕後，這些賣不完的紀念品該何去何從？

張耀中表示，趕在台中花博閉幕前，官方紀念品正降價促銷，例如，花博吉祥物石虎家族大玩偶原價1399元，特價699元；小隻的來虎、樂虎玩偶2隻特價499元，現在買4送1；木質拼圖原價399元，現在買3送2；售價80元的杯墊買1送1，加上「每日一物」的驚喜特價，整家店似乎在「破盤出清」，但銷售旺日只剩2個週末，他懷疑能否完全去化庫存，

張耀中指出，花博紀念品雖有銷售合約規範，到期後不能續賣，但花博總經費高達86億元，是台中市的盛會，閉幕後，如果這些賣不完的商品該何去何從？是報廢？還是製造廠商完全吸收？他認為如果報廢，或用其他方式整批切貨售出，流入網路拍賣或跳蚤市場，對城市形象將是負面宣傳。

對此，台中市政府經發局表示，花博紀念品採委託經營辦理，由市府授權花博logo、吉祥物，讓廠商開發、製作、販售，市府不僅「零出資」，還可針對營業收入收取經營權利金。依合約規定，紀念品授權販售期限至今年6月30日止，之後廠商不能再販賣，因此，雖然閉幕後各園區商店結束營業，但委託廠商仍有2個月時間，可在花博紀念品官方網站販售，或在市府核准的外部通路販售。

經發局也說，花博園區在日前清明連假湧現一波人潮，加上市府搭配行銷活動及公司行號外部訂單，很多紀念品已陸續賣完，甚至缺貨，據了解，廠商庫存商品目前所剩不多。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/