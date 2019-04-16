對中國蠻橫同感身受 歐洲某國首度派高階軍官來台參訓！

2019-04-16 14:57

〔記者羅添斌／台北報導〕由軍方辦理的「遠朋複訓班」及「國際高階將領班」成效受到國際矚目，軍方官員今天透露，今年首度有某個歐洲國家派員來台參訓，還一口氣派出4位高階軍官，該國希望了解中國如何以軍事、政治、經濟、文化等等多管道威嚇區域國家，以及台灣如何在此壓力下仍能站穩腳步。

「遠朋複訓班」及「國際高階將領班」召訓員額，今年將達到60人，來台參訓的友邦高階軍官分別來自11個國家，包括6個非邦交國家在內，而與我國沒有正式邦交關係的歐洲某國，更是首度來台參訓。

軍方官員說，國防部深刻了解各國學員於各該國的影響力，及軍事外交支持國家整體外交的重要性，加上來台受訓學員多批班次於結訓時的建議，因此決定員額及訓期都應予以調整，今年起，原本年度兩個班隊員額由40人調高為60人，訓期由3週改為4週。

據指出，今年來台參訓「遠朋複訓班」及「國際高階將領班」的友邦學員，邦交國有瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭及貝里斯等5國；至於友我的非邦交國有6國，包括：阿根廷、智利、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭及歐洲某國。

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