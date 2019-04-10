因應共機擾台 嚴德發：已調整行動準則

2019-04-10 10:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍空軍二架殲11戰機上月底一度飛越海峽中線，引發各界關注，總統蔡英文也要求如有類似情形，國軍須強勢驅離。對此，國防部長嚴德發今上午在立法院外交及國防委員會表示，國軍職責為守護家園，國軍已針對突發狀況細則進行調整、律定，其內容包含維護空防與海峽安全的行動準則。但對於細節，嚴德發未進一步說明。

國防部發言人陳中吉昨則在國防部記者會表示，除了「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」以外，相關部門對於此次共機越過中線，也有應處作為，細節不宜在公開場合說明，但總統所言「國土主權寸土不讓、民主自由堅守不退」，國軍一定堅守此原則。

陳中吉表示，國軍秉持「不挑釁、不怯敵」原則因應，並面對各種狀況，研擬各種應處作為，包括聯合情監偵，掌握共機、他國軍艦情形，在空機偵巡、地面軍機緊急升空，並和飛彈部隊一同進行國土防衛，時刻提升戰備，並依照接戰程序應處。他強調，確保國土安全、捍衛民主自由是國軍職責，會做好相關整備。

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