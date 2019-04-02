幫中國說話？ 共機挑釁 謝龍介竟說：像美國一樣自由航行

2019-04-02 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架殲11戰機上月31日穿越台海中線對台挑釁，與我方戰機對峙長達10分鐘，國民黨對此僅簡回「不樂見兩岸關係日趨緊張」，但未譴責中國，態度讓人質疑是否「逢中必軟」。有網友發現，台南市議員謝龍介在節目上竟表示，共機就像美國戰艦一樣是「自由航行」，怎麼可以說是侵略領空呢？

臉書「打馬悍將粉絲團」今天發文分享，謝龍介在政論節目上談關於共機越線挑釁的看法。謝龍介說：「美國3次戰艦過來就是主張這是國際領域的自由航行，那這樣老共的戰艦跟飛機可不可以在這裡自由航行（公海），公海這叫做大家都自由航行嘛，『你怎麼能說是他侵略你的領空呢？』這叫做造成矛盾嘛，這叫做中國的內海』」。

網友看完影片後紛紛砲轟，「台灣有這樣的在野黨，根本不需要敵人。」、「中國和我們是敵對的，美國是敵對的嗎？」、「他根本就是中華人民共和國的國民嗎？怎麼能選中華民國台灣的代議士」、「終於懂為何您造勢活動收中華民國國旗」、「謝龍介不要在為中共護航囉！沒為台灣說話不要緊～還為中共說話！虧你還住台灣～可悲啊！」

更有人表示，幸好他沒有補選上立委，「還好沒選上，不然講這種話真會被氣死」。

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