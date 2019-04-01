國土一寸不讓！ 蔡總統提「三不」抗議中國軍機挑釁

2019-04-01 12:08

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，總統提到，最近解放軍動作越來越多，前天共機飛越宮古海峽，引起周邊國家嚴重關切。昨天在台灣海峽，也發生中國軍機破壞默契，飛越海峽中線，遭我空軍警告後，才返回中線以西的挑釁行為。

要北京勿挑釁、製造事端、破壞台海現狀

總統進一步表示，中國這些動作，不僅是對兩岸現狀的一種片面改變，更是對區域安全穩定的一種公然挑釁。她在此不僅要提出嚴正抗議，也要鄭重提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海現狀。

三個堅定宣示國軍捍衛台灣的能力和決心

總統說，她也要讓全國人民知道，對於「堅定保護國家安全及主權」、「堅定維護民主自由的生活方式」、以及「堅定往壯大台灣的方向來前進」，這三個堅定上，不用懷疑我們國軍捍衛台灣的能力和決心。國軍守衛疆土沒有假日，她作為總統，也會和各位戰士一起奮鬥到底，國土一寸不讓。

總統主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，頒授國防大學吳萬教校長「四等寶鼎勳章」以及授階新任副參謀總長執行官劉志斌上將。

總統致詞時表示，今天很高興能夠透過這場典禮，感謝及肯定國軍的重要高階幹部。她要代表國家，感謝吳萬教校長長期以來對國軍的付出。吳校長在任職期間，積極推動軍事教育發展、以及國軍人才培育等重大政策，對於提升國軍整體人力素質，有很大的貢獻，特別頒授「四等寶鼎勳章」，表彰吳校長為國家、為國軍的付出及功績。

總統指出，新任副總長執行官劉志斌上將是海軍官校73年班畢業，除了有完整的歷練，在各項職務上也都有非常卓越的表現，這次從海軍副司令拔擢晉任上將，對劉上將是一個肯定。

總統也向劉上將伉儷表達祝賀之意，並期許他在新的職務上，能夠持續發揮長才，對國家做出更多貢獻。

總統強調，近年來，國際情勢急遽變化，國家安全面臨複合式的多面向挑戰。不論是維持區域穩定、捍衛中華民國主權、或是保障台灣人民福祉和自由民主價值，國軍的角色及任務將更加重要。

最後，總統對吳萬教獲勳以及劉志斌晉任的殊榮，再度表達感謝及祝賀，也期勉大家繼續努力，在職位上全力以赴。

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