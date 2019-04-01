共機越線挑釁不敢譴責？ 他嗆國民黨：沒資格選台灣總統

2019-04-01 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架殲11戰機昨（3月31）日穿越台海中線對台挑釁，引發區域內國家關切，遭我空軍警告後卻未立刻離開，越界長達10分鐘之久，國民黨對此僅簡單回應「不樂見兩岸關係日趨緊張」，但未譴責中國。對此，立委徐永明砲轟，「惡霸逼到家門前不敢罵一聲，路人國民黨沒資格選台灣總統」。

徐永明在臉書分享本報報導，並表示共機刻意挑釁飛了10幾分鐘，國民黨卻不敢對北京點評一聲，「到底有沒有把台灣民眾的安全放在心上，還是一心惦記著北京臉色，怕讓韓國瑜日前的特首見習之旅付諸流水」。

徐永明認為，國民黨人好歹也是吃著台灣米、喝著台灣水長大，不要只會胳膊向外彎，假如遇到中國耀武揚威都不敢吭一聲，人民怎會相信國民黨人有捍衛台灣的決心？

徐永明批評，針對共機越線挑釁的行為，國民黨不表態就算了，竟還講出「不樂見兩岸日趨緊張」這種置身事外的廢話，還真以為自己是路人甲，「韓國瑜、朱立倫和王金平等人，在這種重大關頭還不譴責北京，到底是甚（什）麼臣服心態」。

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