共機頻挑釁！2011年蘇愷戰機越界2分鐘 我飛彈陣地追蹤監控

2019-04-01 10:32

〔記者羅添斌／台北報導〕中國殲11軍機昨天穿越中線對台挑釁，軍方官員今天表示，過去8年期間，台海曾發生數次共機侵入我方空域事件，其中，2011年6月29日發生共軍蘇愷戰機越過中線達到2分多鐘，我方不僅派出戰機升空攔截，連飛彈陣地也一度進入追蹤監控階段。

軍方官員表示，中國運8型電子偵察機曾在2014年8月25日，一天之內4次飛越我國防空識別區西南角，雖然離台灣本島尚有一大段距離，但其動向都被我方作戰指揮中心全程掌握監控。

官員說，2011年6月29日發生的共機越界事件較為緊張，軍方經由戰管雷達掌握發現，有不明國籍軍機在我防空識別區的東北面空域活動，接著共軍就出動多批次的SU-30及SU-27型戰機，由中國沿海基地起飛，對不明國籍軍機進行跟監及警戒。

官員指出，根據國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）當時掌握情資顯示，共軍軍機其中的兩架SU-27戰機，為了警戒不明國籍軍機，曾飛越海峽中線約2分多鐘時間，接著才返回中線以西空域，中國軍機及不明國籍軍機的動態，都被我方全程掌握。

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