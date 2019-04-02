中國軍機挑釁國民黨這樣回 網友98％轟「屁話連篇」

2019-04-02 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架殲11戰機上月31日穿越台海中線對台挑釁，遭我空軍警告後卻未立刻離開，越界長達10分鐘之久，對此國民黨僅簡單回應「不樂見兩岸關係日趨緊張」，但未對中國做出譴責。臉書粉專「不禮貌鄉民團」隨即舉辦投票，共有98％的網友認為國民黨的回應是「屁話連篇」。

「不禮貌鄉民團」在1日晚間7點半舉辦投票、活動預計24小時，票選題目為，中共戰鬥機飛越海峽中線、恐嚇台灣，而國民黨發言人1日表示「不樂見兩岸關係日趨緊張，不希望兩岸有任何爭端」、「期盼蔡政府拿出務實的態度，審慎面對國際局勢的現況」，你認為？

票選的2個選項分別為「發言中肯」，另一個是「屁話連篇」，至1日晚間11點半共4小時已有1.1萬名網友投票，其中有98％認為是「屁話連篇」；不滿國民黨回應的網友紛紛留言「就說國民黨都忘了當年被共產黨追殺時的痛苦了」、「真的很垃圾，敵軍壓境還在罵總統...」、「所以整個國民黨就是這樣，中共侵門踏戶到自己家，還要自己人檢討是不是自己有問題」、「講幹話 然後又把矛頭轉向給蔡政府 今天是對方侵門踏戶進來欸 」。

針對共機越線挑釁的行為，國民黨1日表示，本黨不樂見兩岸關係日趨緊張，亦不希望兩岸有任何爭端，也呼籲兩岸當局應該多為兩岸人民福祉著想，維持兩岸關係和平穩定的發展；副發言人黃心華補充說，期盼蔡政府拿出務實的態度，審慎面對國際局勢的現況，避免被過度捲入國際之間的抗衡角力而無法脫身，方為台灣人民之福。

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