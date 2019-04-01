共機越台海中線挑釁 國民黨簡回：不樂見兩岸日趨緊張

2019-04-01 13:18

〔記者林良昇／台北報導〕中國軍事威逼台灣，昨天2架殲十一型戰鬥機越過海峽中線，採取挑釁行動，遭我空軍警告後，才返回中線以西，國民黨遭質疑遲未對中國挑釁有反應，稍早才在媒體詢問下回應，表示不樂見兩岸關係日趨緊張。但國民黨未譴責中國。

國民黨表示，本黨不樂見兩岸關係日趨緊張，亦不希望兩岸有任何爭端，也呼籲兩岸當局應該多為兩岸人民福祉著想，維持兩岸關係和平穩定的發展。

國民黨副發言人黃心華隨後補充說明，以「海峽中線」做為軍事上不相互越界的分隔，乃為兩岸長久以來的默契，希望陸方應自制。本黨對於空軍掌握台海上空軍情的能力深具信心，對於國軍保衛國家安全的努力亦給予最大支持。

黃心華表示，台灣海峽每日均有多國商船、各國海軍艦隊、軍民航空器等通過，各方應秉持無害、無威脅的原則，共同維護航道的暢通，不應以繁忙的海峽航線做為威嚇的場域。

黃心華強調，我方再次呼籲各方珍惜台海數十年以來未發生軍事衝突的和平局面，也期盼蔡政府拿出務實的態度，審慎面對國際局勢的現況，避免被過度捲入國際之間的抗衡角力而無法脫身，方為台灣人民之福。

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