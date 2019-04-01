國民黨籲蔡政府「務實」 林飛帆反問：強勢驅離還不務實？

2019-04-01 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架殲11軍機昨（31日）穿越台海中線，對台挑釁長達10餘分鐘，總統蔡英文下令軍方第一時間強勢驅離，國防部也立即向中國表達嚴正抗議。國民黨則在今下午才回應，表示不樂見兩岸關係日趨緊張，並呼籲蔡政府拿出務實的態度，審慎面對國際局勢的現況。318運動領袖林飛帆批評「如果面對北京越界侵門踏戶，『強勢驅離』還不叫作『務實』，那我就真的不知道國民黨對務實的定義是什麼了？」

林飛帆於臉書上針對國民黨回應共機挑釁一事，怒問「蔡英文政府表達捍衛主權與安全的立場，下令北京一但跨界就強勢驅離。國民黨只能想到叫蔡政府務實？」他指出，這些年來，從政府到民間，台灣一直在維持民主價值同盟不受中國與其他威權大國的威權擴張侵犯；對外，也從不挑釁中國，更不跨界侵犯對方。

他問如果「強勢驅離」還不叫作「務實」，「那我就真的不知道國民黨對務實的定義是什麼了？」、「難道是馬英九的九二共識？吳敦義的和平協議？朱立倫的和平宣言？還是韓國瑜的一國兩制？」林飛帆強調，「你們要以中國為奪回政權的浮木是你們的選擇，但請記得我們是與台灣共存亡。」

林飛帆臉書全文

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