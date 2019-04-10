國防部證實採購66架F-16V戰機 等7月美方回音

2019-04-10 12:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部在2月底向美方提出採購新型戰機的發價書需求信函，雖國軍過去皆不願直接證實是否採購F-16V戰機與實際數量，但國防部長嚴德發、空軍參謀長劉任遠今上午在立法院外交及國防委員會答詢時證實，我方需求架次為66架，且依照程序推估，美方預計7月就會回覆，是否同意我方此採購意向。

立法院外交及國防委員會今上午審查「國防產業發展條例草案」，並邀請嚴德發與國防部高階官員、聯參將領列席備詢。國民黨立委江啟臣關心我國新型戰機採購案，劉任遠首度證實，空軍需求架次為66架，至於實際金額，須待美方公布才能確定。

嚴德發表示，目前進度一切正常，我方向美方提出發價書需求信函後，依程序推定，美方應在7月回覆是否同意，而我國採購金額絕對不比其他國家貴。

這也是國防部在今年2月底向美方提出發價書需求信函後，較為明確地說明此購案細節，過去皆稱F-16V戰機為選項之一，但總統蔡英文在上月底首度提及，F-16V戰機具有無可替代優勢，為政府審慎評估後決定。至於交機期程，國防部副部長沈一鳴上月在立院外交及國防委員會答詢時證實，我國取得新戰機期程約在2023年以後。

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